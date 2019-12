Conte, pressing Kulusevski. Nodo Parma, l’Inter gioca il jolly: due nomi per sbloccare l’affare

L’Inter ha bisogno di rinforzi, soprattutto a centrocampo dove, a causa dei tanti infortuni, Conte si è ritrovato privo di alternative. La dirigenza nerazzurra segue diversi obiettivi, tra questi c’è anche il giovane centrocampista in forza al Parma, ma di proprietà dell’Atalanta, Dejan Kulusevski.

“Lo svedese di origini macedoni è stato visionato a lungo dallo staff di Antonio Conte nelle scorse settimane. E dal tecnico è arrivato il placet. Ecco perché Marotta e Ausilio lavorano all’incastro con l’Atalanta proprietaria del cartellino e il Parma, che il giocatore ce l’ha in prestito. L’affare è complesso, ma ci sono alcuni movimenti collaterali che in una situazione come questa vanno registrati. Atalanta e Inter sono da in tempo in contatto per trovare la formula giusta dell’affare. Il vero nodo è accontentare il Parma. Detto che la situazione dei gialloblù in classifica è ora più che positiva – passaggio obbligato per un addio immediato dello svedese -, ci sono almeno un paio di nomi nel radar degli emiliani che potrebbero risultare utili per sbloccare l’affare“, rivela La Gazzetta dello Sport.

“Il primo è quello di Dimarco, ai margini della squadra di Conte e che a Parma è già stato la scorsa stagione. Il secondo è quello di Barrow, attaccante dell’Atalanta, sul quale va registrato anche l’interesse del Verona. È evidente che, se Atalanta e Inter dovessero chiudere l’affare – la valutazione resta quella di 40 milioni di euro –, il Parma andrebbe in qualche modo “indennizzato”: occhio dunque ai nomi di Dimarco e Barrow. I colloqui con l’Inter sono fitti, come dimostra anche il recente incontro”, aggiunge il quotidiano.