Inter, ecco la cifra offerta a Mertens. Un addio prende corpo: spazio per un altro colpo

Mentre la squadra lavora con Conte sul campo, la società Inter continua a preparare la prossima stagione. Una stagione che dovrà essere quella della consacrazione, dopo aver messo in piedi il progetto Conte nel 2019/2020.

Dopo Christian Eriksen, l’Inter si sta concentrando in questa fase sui colpi a costo zero. Saranno molti i giocatori che a giugno andranno in scadenza e alcuni rappresentano bocconi ghiottissimi per le big, Inter in primis.

Olivier Giroud e Dries Mertens

“Il primo, classe ‘86, è stato l’obiettivo primario dell’Inter per rinforzare l’attacco già a gennaio, ma alla fine il Chelsea non lo ha lasciato andare. A dire il vero l’Inter ha temporeggiato molto perché non era convinta dell’investimento, ma il ragazzo è rimasto a Londra, non ha rinnovato e resta per questo motivo un profilo da seguire, anche perché difficilmente a fine stagione Sanchez verrà acquistato dallo United. L’Inter su Mertens (‘87) si è già mossa prospettando un triennale da 5 milioni, ma il belga non ha ancora deciso se cambiare squadra o rinnovare e chiudere la carriera a Napoli“, evidenzia Tuttosport.

L’addio di Sanchez, al momento molto probabile, lascerà l’Inter con due caselle da colmare. Quella di Matteo Politano, che potrebbe essere sostituito proprio dal suo attuale compagno di squadra Dries Mertens. E quella, appunto, di Sanchez. Le punte, in casa nerazzurra, saranno certamente cinque e, al netto della posizione di Sebastiano Esposito (potrebbe andare in prestito per il suo primo anno da titolare ndr), gli arrivi saranno due. Uno potrebbe essere Mertens, l’altro è ancora tutto da studiare.