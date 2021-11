Milan-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi, due cambi. Novità per Pioli

Questi i ventidue che dovrebbero scendere in campo nell'attesissimo derby della Madonnina di questa sera

Poco meno di due ore al fischio d'inizio dell'attesissimo derby di Milano che può valere una stagione. L'Inter di Simone Inzaghi va all'inseguimento del Milan di Stefano Pioli per provare a ridurre il gap in classifica e per ricandidarsi in maniera forte alla lotta scudetto. Secondo Sky Sport, il tecnico rossonero ha provato questa formazione: Calabria e Ballo Touré esterni, in mezzo Kjaer e Tomori. Kessie-Tonali coppia in mediana, ma la novità è Diaz sulla fascia destra e Krunic sulla trequarti per bloccare Brozovic. A sinistra ci sarà Leao e in avanti Zlatan Ibrahimovic. In casa Inter, invece, ci saranno due cambi rispetto alla gara contro lo Sheriff: torna Perisic a sinistra, mentre in mezzo ci sarà Calhanoglu con Barella e Brozovic. Davanti confermati Dzeko e Lautaro Martinez.