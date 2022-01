Milinkovic-Savic, Inzaghi lo prenderebbe di corsa: “Ci sarà tentativo Inter se…”

Il Messaggero: "Un altro gol all'Inter e, magari, a fine anno si sveneranno davvero per portare Milinkovic-Savic alla Pinetina"

Così spiega il Messaggero: "L'ex Simone ha lanciato Milinkovic e ne ha bloccato la cessione prima della sua partenza. Circostanza sempre confermata da Lotito, anche in una recente uscita: «Ho rifiutato 110 milioni il 29 agosto per Sergej perché avevo fatto al tecnico una promessa». Eppure adesso Simone se lo porterebbe all'Inter di corsa. Con lo scudetto in tasca, Marotta a fine annata potrebbe fare un nuovo tentativo.