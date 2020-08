Moratti: “Messi? Se l’Inter non c’ha provato, lo farà presto! Suarez alla Eto’o? Non aveva…”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è tornato a parlare della possibilità che Lionel Messi possa vestire la maglia dell’Inter. Le parole dell’ex presidente nerazzurro accendono accendono il sogno dei tifosi: “Penso che l’iniziativa sia già stata presa”, ha detto in un’intervista a Diario AS. “Immagino che l’Inter ci abbia già provato. Ho visto quella pubblicità di Suning con la sagoma dell’argentino proiettata sul Duomo e questo mi fa pensare che sia già stata presa un’iniziativa. E se no, penso che lo faranno presto“.

Nonostante Leo sia il grande sogno dell’Inter, per Moratti non lo vede facile. “Non è un’operazione semplice dal punto di vista economico, è chiaro. Ma il più grande ostacolo è la volontà di Messi . Devi capire se vuole davvero lasciare il Barça. Non è così chiaro a riguardo”. D’altra parte, Moratti ha accennato alla possibile partenza di Lautaro Martinez. All’ex presidente torna alla mente lo scambio Ibrahimovic-Eto’o: “Ci siamo separati da un giocatore eccezionale come Ibrahimovic, ma l’operazione ha aveva condizioni fantastiche per l’ Inter. Dipende da come verrebbe sostituito Lautaro“. Alla domanda se Luis Suárez possa entrare nell’operazione in un ipotetico scambio con Lautaro, ha risposto. “Eto’o non aveva 33 anni. Ovviamente Luis Suárez è fantastico. È intelligente e tecnicamente molto forte“.

(As)