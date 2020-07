Nainggolan: “Futuro? Ogni anno si parla di me. Per ora penso al Cagliari”

Radja Nainggolan, dopo Fiorentina-Cagliari di questo pomeriggio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Il pareggio è un risultato giusto, Entrambi abbiamo avuto una grande occasione nel primo tempo e due palle gol chiare nel secondo. Si gioca ogni tre giorni, e se non si è attrezzati si fa più fatica. Comunque stiamo finendo il campionato, che è la cosa più importante. Proviamo a migliorare la classifica. Obiettivo? Non si deve guardare chi è più forte o no, ma chi sta meglio fisicamente. Vogliamo migliorarci più possibile. Ci sono tante squadre in pochi punti. Il mio futuro? Ogni anno si parla quaranta volte di me e di cosa faccio. Io mi sto divertendo davvero a giocare a pallone con questi fantastici ragazzi. Quello è importante per ora, poi si vedrà. Ribery voleva convincermi ad andare a giocare con lui? No no (ride, ndr). Ho rispetto per un campione così. C’è solo da togliersi il cappello. Anche tramite Benatia ci conoscevamo già. Giocare coi campioni come lui è sempre bello”.