Nainggolan, affondo Torino: Cairo offre uno tra Izzo e Nkoulou, l’Inter valuta l’offerta

Rimane ancora incerto il futuro di Radja Nainggolan: il centrocampista belga, una volta terminato il prestito al Cagliari, farà ritorno all’Inter, ma la sua permanenza a Milano è tutt’altro che sicura. Sul Ninja verranno fatte delle valutazioni tecniche ed economiche, ma nel frattempo diversi club hanno cominciato a sondare il terreno: tra questi c’è il Torino, alla ricerca di elementi di spessore per rinforzare la squadra.

Secondo Tuttosport, i granata potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Armando Izzo e di Nicolas Nkoulou: “Il Torino non è disposto a cedere Belotti, ma due difensori sì: Izzo e Nkoulou. Per Cairo hanno una valutazione simile: tra i 20 e i 25 milioni. L’Inter, ormai a conoscenza dell’interesse del Torino per Nainggolan, purché a determinate condizioni economiche, deve gestire la variabile Godin, in difesa. Che resta in bilico sul mercato tra ripetute voci di addio“.

PIANO TORINO – “Se Nainggolan tra fine agosto e settembre, post prestito puro al Cagliari con pagamento parziale degli ingaggi, non sarà ritenuto utile alla causa interista, finirà sul mercato: ecco perché il Torino si è iscritto fin d’ora a questa corsa a tappe. I granata puntano a un prestito con diritto di riscatto da 10, 11 milioni, senza minusvalenze per i nerazzurri nel 2021: un modo per allungare una mano, purché l’Inter cooperi al pagamento dell’ingaggio (esorbitante) da 4,5 milioni, come già successo con il Cagliari. Il club granata esibisce anche le chiavi Izzo-Nkoulou (il primo, tra l’altro, era già stato offerto per arrivare a Gagliardini): nell’ottica, in questo caso, di uno scambio di cartellini con conguaglio (Nainggolan a bilancio pesa circa 19 milioni per l’Inter), così da reggere anche una ridiscussione degli emolumenti del belga“.