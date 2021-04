Verso Napoli-Inter, Perisic in gruppo nella seduta di oggi. Out in due

Il croato ha risolto i suoi problemi fisici ed è pronto a tornare titolare nella trasferta al Diego Armando Maradona

Prosegue la marcia di avvicinamento dell'Inter al test di domenica contro il Napoli. Al Diego Armando Maradona, Antonio Conte potrà certamente contare su Ivan Perisic, che ha perfettamente risolto i suoi problemi fisici. L'esterno croato, come informano i colleghi della Gazzetta dello Sport, ha lavorato in gruppo anche questo pomeriggio ed è pronto a riprendersi il suo posto sull'out di sinistra.

Situazione diversa invece per Kolarov e Vidal. I due continuano ad allenarsi individualmente: anche questo pomeriggio non hanno preso parte alla seduta di squadra. Per loro non sembrano esserci chance di convocazione. Il cileno su Instagram ha postato un video del percorso di recupero che sta affrontando per tornare presto a disposizione dell'allenatore nerazzurro.