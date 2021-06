Lo stampo Conte, il mercato e le novità: come giocherà la nuova Inter di Inzaghi

La base sarà quella di Antonio Conte, ma Simone Inzaghi vuole dare sin da subito la sua impronta alla nuova Inter. Il modulo utilizzato sarà lo stesso delle ultime due stagioni: si riparte dal 3-5-2, marchio di fabbrica dell’ex allenatore e anche del nuovo, che ha costruito la sua Lazio partendo dalla difesa a tre e negli anni l’ha modellata e plasmata secondo il suo credo tattico. Non è un caso che i dirigenti nerazzurri abbiano insistito per arrivare a Simone Inzaghi, nonostante il summit tra l’allenatore e la Lazio, con tanto di intesa per il rinnovo di contratto. È sempre stata la prima scelta per il dopo Conte, visto che Max Allegri era già d’accordo per tornare alla Juventus e Beppe Marotta era stato informato di questo. Inzaghi è stato scelto per i risultati ottenuti alla Lazio, ma anche per le somiglianze con Conte che ha detto addio a sorpresa dopo la vittoria dello scudetto. Per immaginare l’Inter che sarà, la nuova Inter, non va dunque dimenticata quella della scorsa stagione.