Online la nuova maglia da trasferta 2022/2023: conferme sui colori – FOTO

La presentazione ufficiale è stata rimandata a settembre, visti anche i problemi con Digitalbits e i ritardi nei pagamenti del main sponsor. Ma, intanto, in giro per il web iniziano a scorgersi alcune indiscrezioni riguardo a quella che potrebbe essere la prossima maglia da trasferta dell'Inter. Bianca, con disegni color verde acqua raffiguranti la geografia del mondo. Sul sito soccer.com, infatti, è apparsa in vendita proprio la maglia Nike dei nerazzurri 22-23. Sarà davvero questa? Tempo poche settimane e lo sapremo. Ecco la foto: