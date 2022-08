Nuovo stadio, alzano la voce i sì: “Siamo maggioranza. Se Inter e Milan andassero via…”

Il Comitato SanSIro, che e' favorevole alla realizzazione del nuovo stadio che Inter e Milan vogliono realizzare a Milano, lancia un manifesto con cui spiega le ragioni del si' al nuovo impianto. Il comitato, promosso dal consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia al Comune, Alessandro De Chirico, insieme ad alcuni residenti di San Siro, e' nato tempo fa ma oggi rilancia la sua azione, anche in vista del dibattito pubblico, con il manifesto e un nuovo logo.

Il nuovo stadio "e' una grande opportunita' per rigenerare il quartiere di San Siro - ha spiegato De Chirico - e l'area attorno al Meazza che adesso e' una landa desolata. Per questo vogliamo che il movimento a favore del nuovo impianto abbia uno sprint, il nostro e' un comitato aperto a tutte le forze politiche, e sono stati gia' invitati a partecipare esponenti del Pd e della maggioranza che hanno dimostrato interesse".

Anche Adriano Galliani e' stato invitato a dare la sua adesione al comitato. Il manifesto chiede che nella riqualificazione ci sia piu' verde, piu' servizi e spazi pubblici, un quartiere vivo sette giorni su sette, che gli oneri di urbanizzazione siano un volano per decementificare l'area. Secondo i promotori del comitato lasciare andare via da Milano i club significherebbe abbandonare il quartiere a se' stesso e al degrado.

I comitati per il no al nuovo stadio "sono una minoranza ma ben organizzata che riesce a fare sentire la loro voce - hanno spiegato Nicola Pelosi e Mauro Fagioli, residenti del quartiere e promotori del comitato -. La maggior parte degli abitanti di San Siro e' favorevole al nuovo stadio perche' e' un'occasione per riqualificare".