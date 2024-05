Martedì 4 giugno: è questa la data scelta da Oaktree per la prima assemblea degli azionisti da proprietario dell'Inter. Il fondo californiano è pronto ad entrare concretamente nella fase operativa, come scrive La Gazzetta dello Sport: "L'assemblea degli azionisti dell'Inter, nella quale saranno nominati il nuovo cda e il nuovo presidente, andrà in scena martedì 4 giugno. La convocazione è partita e, nel rispetto dei termini di legge, permetterà al fondo americano di poter operare liberamente. Senza più vincoli, con quasi quattro settimane prima del termine della stagione, il 30 giugno.