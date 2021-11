Olanda, infortunio per De Vrij: sostituito al 90′ per un problema alla coscia

Tifosi dell'Inter col fiato sospeso: da capire l'entità del problema accusato dal difensore in nazionale

L'Olanda si è fatta rimontare per 2-2 questa sera dal Montenegro, ma le notizie peggiori per i tifosi dell'Inter arrivano Stefan De Vrij. Il difensore si è infortunato nel match di qualificazione ai prossimi mondiali ed è stato sostituito al 90' per un problema muscolare alla coscia destra. De Ligt ha preso il suo posto: da capire ancora l'entità dall'infortunio. Inevitabile però che il pensiero dei tifosi nerazzurri vada al match col Napoli capolista in programma al rientro dalla sosta.