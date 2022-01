Inter, fatta per Onana: cinque anni di contratto, oggi le visite mediche

André Onana all’Inter, ci siamo. Il portiere è pronto a firmare un contratto di 5 anni con i nerazzurri: oggi le visite mediche

André Onana all’Inter, ci siamo. Un altro colpo a parametro zero per Marotta e Ausilio, dopo l'arrivo di Hakan Calhanoglu la scorsa estate. Il portiere è pronto a firmare un contratto di 5 anni con i nerazzurri dalla prossima stagione. Il 25enne camerunese - svela L’Equipe in Francia - ha ottenuto dai dirigenti dell’Ajax il permesso di recarsi in Italia proprio oggi, martedì 4 gennaio, per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con l’Inter, prima di tornare in ritiro con il suo Camerun in vista della Coppa d’Africa.