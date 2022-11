Onana: “All’Inter sono contento. Handanovic grande portiere. In Italia a 26 anni…”

Intervenuto nel canale YouTube di Rinat, André Onana ha parlato dei suoi primi mesi in Italia con la maglia dell'Inter. Dopo un periodo passato in panchina, con il lavoro il portiere ha scalzato Handanovic e adesso è un titolare inamovibile. "Sono molto felice di far parte di questa azienda. Rinat è un brand che accompagna grandi portieri e sono felice di farne parte".