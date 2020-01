Oriali: “Inter un ritorno a casa, è la mia famiglia. Conte un fuoriclasse, il migliore che c’è”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Gabriele Oriali, first team technical manager dell’Inter, ha parlato così del suo ritorno in nerazzurro: “Bello, coinvolgente: finalmente, posso dirlo. E’ un ritorno a casa, sono coinvolto in ogni aspetto: sentimentalmente per i miei trascorsi, l’Inter è come se fosse una famiglia allargata. Ho vissuto più di 30 anni qui, sono cresciuto come uomo: la mia famiglia è interista, segue sempre le partite, le ha seguite anche nel periodo in cui non ho potuto esserci. E’ un rientro che aspettavo da tempo. Conte? Non avevo dubbi del suo impatto, sapendo come riesce ad essere coinvolto in tutto quello che fa. E’ arrivato il miglior allenatore che c’è, un fuoriclasse e un numero uno sul quale forgiare le aspettative della società. Si sta facendo bene, questo è merito della società, del tecnico e di un gruppi di giocatori all’altezza e disponibile al sacrificio. Ibrahimovic? Piacevole rivederlo, sono molto felice: l’ho seguito in America, ha fatto benissimo. Se è tornato è perché ha ancora tanto da dire: gli auguro di dimostrare di essere un grande giocatore”.