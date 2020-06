PAGELLE: Eriksen, sprazzi di classe. Candreva corre ma spreca. Lautaro, pensa a…Sanchez

HANDANOVIC SV: Di fatto non deve fare parate. Il Napoli trova un gol rocambolesco, letteralmente regalato, e dopo si chiude a riccio. Lui osserva

SKRINIAR 5,5: Abbastanza impacciato e per un colosso come lui è decisamente prevedibile

DE VRIJ 5,5: Ha recuperato proprio in extremis, non è al meglio e si vede. Buca un intervento da brividi, una cosa impensabile per lui. Poi si rimette in carreggiata finché il fiato regge

BASTONI 6: Qualche imprecisione di tocco ma nel complesso non soffre per niente Politano

CANDREVA 6: E’ la media tra il 7 che meriterebbe per i movimenti e la corsa continua e il 5 per alcuni appoggi da infarto e alcune scelte sbagliate in fase di appoggio. A livello di condizione atletica, il migliore.

BARELLA 6: Il primo tempo è suo. Corre in mezzo al campo che è una bellezza, i centrocampisti del Napoli lo soffrono. Tanto. Poi la benzina finisce e anche lui finisce con lo spegnersi

BROZOVIC 5,5: Poche intuizioni. Qualche rincorsa affannosa per non perdere palle sanguinose e nel complesso una prova opaca

ERIKSEN 6,5: Oltre al gol, con la complicità di Ospina, le azioni più pericolose partono tutte dal suo piede. Il suo tocco di palla è di un’altra categoria. Non può che crescere insieme all’Inter

YOUNG 5,5: Qualche bella sgroppata sulla sinistra ma anche qualche entrata ruvida di troppo che fa tremare. Poi cala

LAUTARO 5: Più che del Barcellona, dovrebbe preoccuparsi di un Alexis Sanchez che sembra abbastanza in palla. C’è ancora tanta Inter nel suo futuro, deve recuperare condizione e tranquillità mentale

LUKAKU 6: L’attacco si regge, in assenza di Lautaro, completamente sulle sue spalle. Prova a trascinare la squadra di forza ma le gambe non girano al meglio. Di sicuro è lui il più pericoloso là davanti, anche nell’aprire spazi per i compagni

SANCHEZ 6,5: Lascia buone impressioni. Sveglio, rapido, sembra in palla. E può insidiare questo Lautaro

MOSES 6: Prova a replicare le sgroppate di Candreva ma le squadra ormai vanno a ritmo ridotto

BIRAGHI 6: Qualche bel cross e un gol sbagliato in modo clamoroso. Per sua fortuna, c’era un fallo di Sanchez. Ma mette dentro una serie di palloni interessanti

SENSI, RANOCCHIA SV

CONTE 5,5: Si affida ad Eriksen e viene premiato dopo pochi minuti. La squadra è questa, gioca 30 minuti di ottimo livello e domina il Napoli. Qualche cambio poteva essere abbozzato prima ma l’esigenza di una rosa più lunga, qualitativamente parlando, non si può risolvere ora. Poteva osare togliendo Lautaro prima