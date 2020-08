PAGELLE: Gagliardini disastroso, Lautaro stecca la serata clou. Ma chi delude davvero…

HANDANOVIC 5,5: Meno sicuro rispetto ad altre circostanze vissute in questa Europa League

GODIN 6: E’ vero che si perde De Jong sul gol del pareggio ma è lui a suonare la carica nel primo tempo

DE VRIJ 5,5: Non è al meglio e si vede. La difesa non è solida come altre volte e anche i cross sono un costante pericolo. Troppo distante sul gol di De Jong

BASTONI 6: Gioca con tranquillità anche se deve limitare le sortite offensive

D’AMBROSIO 5,5: Stavolta non ripete le gesta viste contro lo Shakthar. Anzi, soffre e molto sulla sua corsia

BARELLA 5,5: Pressa e corre tanto. Ma spesso è costretto a vorrere a vuoto dal palleggio del Siviglia

BROZOVIC 5: La vera delusione di giornata. Distratto, poco reattivo, pressato e asfissiato da Banega. Male

GAGLIARDINI 4,5: Un disastro. Sbaglia ogni pallone, anche l’appoggio più semplice diventa un’agonia. E si perde De Jong sul gol del 2-1. Peggio di così è difficile

YOUNG 5,5: Stavolta non punge. Fa fatica a rendersi veramente pericoloso in fase offensiva

LUKAKU 5,5: Segna il rigore ma ha sulla coscienza il gol del 3-2 divorato. E poi segna nella porta sbagliata con una sfortunata deviazione

LAUTARO 5: Si vede poco. Molto poco. Non è la sua serata e lo si vede abbastanza presto. Non riemerge alla distanza

MOSES, ERIKSEN, SANCHEZ SV: Entrati tardi per incidere. Il Siviglia è già continuamente per terra

CONTE 5,5: La squadra entra in campo contratta. E lui è particolarmente nervoso. Non osa nella ripresa e fa i cambi solo quando c’è da rincorrere. Ma è tardi.