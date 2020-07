PAGELLE: Un Sanchez così ingolosisce. Moses imperversa. Barella è da Inter eccome

HANDANOVIC 6: Si prende uno spavento dopo pochi secondi e già immagina un altro pomeriggio complicato. Non sarà così

D’AMBROSIO 6,5: Il Brescia è ben poca cosa. Lui si toglie anche la soddisfazione del gol

DE VRIJ 6: Resta in campo finché serve. Appena può, Conte lo toglie per preservarlo

BASTONI 7: Gara completa. Nessun problema in difesa e solite uscite palla al piede. Troppo facile oggi

MOSES 8: Nella settimana di Hakimi, Moses si regala la miglior partita con la maglia dell’Inter. Sulla destra imperversa, è scatenato. Sfiora il golazo

BARELLA 6,5: Determinante. Sempre. Tiene alto il ritmo anche quando alcuni compagni vanno con una marcia in meno. Oggi non deve neanche faticare più di tanto. E’ da Inter eccome, malgrado qualche improvvido giudizio avverso

GAGLIARDINI 6,5: Si regala un sorriso dopo giorni complicati. Sicuramente, non sana l’errore contro il Sassuolo. Ma oggi va via più rilassato

BORJA VALERO 7: L’assist no-look per Lautaro, che sbaglia, è una perla. Una tra tante. Gioca in punta di piedi, non sbaglia nulla

YOUNG 7: Sbaglia in avvio ma si riscatta subito con il gol del vantaggio. Da lì in avanti, è un dominio facile

LAUTARO 6: E’ in scarsa condizione e si vede. Non ha il guizzo né in velocità né davanti alla porta. La rabbia con cui se la prende con il palo dopo un gol sbagliato fa capire quanto voglia la rete

SANCHEZ 8: Come Moses, imperversa letteralmente. E’ in condizioni fisiche brillanti, sicuramente il migliore tra gli attaccanti. Quando gioca così, fa venire voglia di riscatto. E ingolosisce. Anche in società

RANOCCHIA 6: Entra al posto di De Vrij e non soffre. Gestisce senza problemi

AGOUME 6,5: Il ragazzino gioca sempre a testa alta, senza fronzoli. Ci si può lavorare.

CANDREVA 7: Una traversa di destro, un gol di sinistro. Per lui è festa

ERIKSEN 6,5: Entra a partita già ampiamente in cassaforte. Si toglie la soddisfazione di trovare il gol

LUKAKU 6,5: Propizia il gol di Eriksen

CONTE 7: Il Brescia è veramente poca cosa ma la squadra gioca in scioltezza. Il turnover stavolta lo premia e tutti si divertono. Tre punti in tranquillità, quasi una rarità.