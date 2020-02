PAGELLE: Brozovic e Sanchez cambiano l’Inter e…Barella. Eriksen-Esposito, stessa richiesta

PADELLI 6,5: Catapultato nel mischione con il compito, non facile, di sostituire Handanovic. Se la cava egregiamente

SKRINIAR 6: Erroraccio sullo 0-2 che rischia di rimettere l’Udinese in partita. Lasagna si divora il gol ma lui deve stare più attento

DE VRIJ 7: Muro eccezionale. Disimpegni di testa, di petto, di tacco. Giocatore assoluto

BASTONI 6,5: Tutto l’opposto di De Vrij. Zero concessioni al fioretto, tutta sciabola ma sempre con grande attenzione

MOSES 6: Sema è cliente tutt’altro che agevole. Lui si fa apprezzare soprattutto in fase offensiva, meno quando c’è da coprire

VECINO 6: Nel primo tempo, fiacco, è uno dei più lucidi. Nella ripresa si assesta sulla sufficienza

BARELLA 6,5: Ha il merito di fornire a Lukaku l’assist del vantaggio ma soprattutto svolta quando entra Brozovic e torna a fare la mezzala. Dà ritmo

ERIKSEN 5,5: Ha bisogno di tempo. Inserirsi in schemi collaudati non è facile nemmeno per i fuoriclasse. Oltretutto gioca in un’Inter piuttosto sottotono, quella del primo tempo

YOUNG 6,5: E’ già diventato una certezza per Conte. Ha qualche guizzo ancora da ala. Interessante

LUKAKU 7,5: Decisivo. Segna due gol, se ne mangia un altro clamoroso. Ma è punto di riferimento assoluto quando la squadra va in difficoltà. Tira fuori l’Inter dai guai

ESPOSITO 5,5: Se ha bisogno di tempo uno come Eriksen, la stessa richiesta (elevata all’ennesima potenza) vale per lui. Ovviamente è ancora acerbo e si vede. Tanto

BROZOVIC 7: Leader totale. Quando entrano lui e Sanchez, cambia l’Inter. Epic Brozo è il vero imprescindibile di questa squadra

SANCHEZ 7: Bastano pochi guizzi da vero Sanchez per stappare l’Udinese. E il vero Sanchez, in questa Inter, è ancora tanta roba

D’AMBROSIO SV

CONTE 7: Cambia l’Inter con i cambi e la squadra si ritrova. In primis Barella. Ha il coraggio di gettare nella mischia i nuovi da subito ma ha bisogno di farli studiare ancora un po’.