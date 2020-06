Atalanta-Esposito, affare caldissimo: l’Inter dice sì, ecco lo scenario

Inter e Atalanta continuano a lavorare per trovare un’intesa per il passaggio di Sebastiano Esposito agli orobici. Sky Sport fa il punto sulla trattativa tra la società di Zhang e quella di Percassi per il cartellino dell’attaccante classe 2002:

“Sono continui i contatti tra Atalanta e Inter. Il club bergamasco è sicuramente la squadra più decisa sul giovane attaccante nerazzurro. Vorrebbe prenderlo ma bisogna trovare la formula giusta perché l’Inter non vorrebbe perdere un patrimonio come Esposito ma dargli la possibilità di avere più spazio per una stagione o più lontano da Milano, mantenendone il controllo“.

Non solo l’Atalanta: come riferisce GianlucaDiMarzio.com, su Esposito ci sono molti club di Serie A e quella del club orobico è la richiesta più seria e concreta. Inter e calciatore sono convinti del progetto tecnico proposto dalla società di Percassi: a pesare sulla scelta il ruolo di Gasperini, che stravede per Esposito.

Nel frattempo prosegue la trattativa tra Inter ed Esposito per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022.