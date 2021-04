Perez: “Superlega o nel 2024 club morti. Sì a Napoli e Roma, inizio già ad agosto se…”

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, a proposito del progetto Superlega ha chiarito alcuni punti: "Nessuno vuole uscire dai campionati"

Redazione1908

"Cercheremo di iniziare il prima possibile. Parleremo con Uefa e Fifa, non so perché devono arrabbiarsi. La Uefa ha lavorato a un format (la nuova Champions League) che per prima cosa non ho capito e poi non produce il reddito necessario per salvare il calcio. Dicono che inizieranno nel 2024, ma con il modello attuale nel 2024 saremo morti. Ci sono club che hanno perso centinaia di milioni".

Lo ha detto Florentino Perez, presidente del Real Madrid, a proposito del progetto Superlega che vede i Blancos tra i club fondatori.

"Quando dico di salvare il calcio, significa salvare tutti", ha spiegato ai microfoni di El Chiringuito Tv. "Quello che vogliamo è salvare il calcio in modo che per i prossimi 20 anni almeno possa vivere in pace. La situazione è molto drammatica", ha aggiunto.

"Club importanti di Inghilterra, Italia e Spagna devono dare una soluzione a una pessima situazione che sta attraversando il calcio, abbiamo perso 5.000 milioni, molto male. L'anno scorso avevamo un budget di 800 e siamo arrivati a 700 e quest'anno invece di 900 vedremo se entreremo in 600, in due stagioni 400 milioni in meno, solo il Real Madrid. Stiamo attraversando una situazione molto brutta".

La Uefa sia trasparente

"La Uefa sta minacciando i giocatori, ma loro possono essere tranquilli, non succederà nulla. Non ci cacceranno né dalla Champions né dalla Liga. Chi gestisce il monopolio, la Uefa, deve essere trasparente. So quanto guadagna LeBron James e non so quanto guadagna il presidente Uefa. La Uefa non ha una buona immagine. Il presidente della Uefa non può insultare, come ha fatto con Agnelli. Lo trovo impresentabile. La Uefa deve cambiare, non vogliamo un presidente che insulti, vogliamo trasparenza. Cambiamo tutti e cambiamo in meglio"

Iniziare ad agosto

“Pensavamo che il Psg potesse venire, però al momento non è così. Come i club tedeschi: hanno detto loro che vogliamo farla finita con i campionati locali e non è così. Ho sentito il Primo Ministro inglese Boris Johnson dire che vuole proteggere la Premier League ed evidentemente è stato informato male da persone che ora hanno dei privilegi che non vogliono perdere. Noi non vogliamo farla finita con la Premier, che è un’istituzione del calcio, né con gli altri campionati. Però se noi non guadagniamo moriremo, e con noi il calcio, che è in rovina.

La meritocrazia non può esserci per 50 squadre, però ci sono club come Roma, Napoli e molti altri che hanno diritto di partecipare e studieremo la formula perché possano qualificarsi. Ma chi genera denaro sono i 15 membri fondatori, quelli sono quelli che creano il miglior spettacolo del mondo. Non posso dire chi arriverà, stiamo trattando, però ora ci prendiamo una pausa per spiegare le nostre intenzioni, poi si vedrà chi potrà unirsi. La pandemia ci ha portato a una situazione che non possiamo più sopportare. Se raggiungiamo un accordo con la Uefa, vogliamo iniziare ad agosto".