Gosens in arrivo all’Inter, cosa succede con Perisic? “La sua volontà è chiara”

In arrivo Robin Gosens, cosa succede ora con Ivan Perisic? Ecco la situazione che riguarda il croato in casa Inter

“Le cifre del colpo Gosens? È un prestito con obbligo di riscatto, il giocatore dà priorità al progetto sportivo sui soldi del Newcastle. Siamo di poco sopra i 20 milioni di euro, da definire gli ultimi bonus. Come si lega questo discorso con il rinnovo di Perisic e Dimarco? Dimarco va considerato nei tre di difesa ormai a sinistra. Perisic vuole restare all’Inter, ma le richieste non si incontrano e il discorso per il rinnovo è bloccato. Ivan chiede tanto, ci sarà un summit coi dirigenti per parlare di nuovo della situazione”.