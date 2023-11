Poco spazio, ma Klaassen non si arrende: il piano per conquistare la conferma

Il minutaggio, quindi, è probabilmente al di sotto delle sue attese, ma l'olandese non ha per nulla deciso di demordere. Vuole dimostrare di essere valida alternativa e, con questo, conquistarsi la riconferma per il prossimo anno. Si legge infatti: "Klaassen nel frattempo continua a lavorare a testa bassa aspettando l'occasione buona. Anche perché l'accordo tra Inter e giocatore prevede l'opzione per un altro anno esercitabile unilateralmente dai nerazzurri e Klaassen ha tutta l'intenzione di lasciare il segno per meritarsi la conferma".