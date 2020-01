Il Milan piomba su Politano: incontro in sede con gli agenti. I dettagli

Svolta a sorpresa per il mercato del Milan, ma ha a che fare con il mercato dell’Inter. Il club rossonero cerca anche un attaccante esterno: i rossoneri sarebbero piombati sull’attaccante interista, Matteo Politano. I dirigenti milanisti hanno incontrato a casa Milan Lippi e Pennacchi, agenti del giocatore.

Nonostante le smentite delle parti, nell’incontro che si è tenuto nella sede rossonera, si è parlato a lungo del giocatore nerazzurro. Incassata la volontà del giocatore che cambierebbe sponda e non ci sarebbero problemi dal punto di vista del contratto. Ora non resta che trattare con il club nerazzurro. Altra condizione per l’arrivo del giocatore ex Sassuolo è un’uscita nell’attacco del Milan: Borini che dovrebbe andare al Verona.

(Fonte: Skysport)