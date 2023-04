Pres Roc Nation: “Conferma squalifica Lukaku? Preoccupante. Dimostra che…”

La nota Michael Yormark, presidente di Roc Nation, dopo il comunicato arrivato nel primo pomeriggio sul ricorso per la squalifica al belga

Michael Yormark, presidente di Roc Nation, attraverso una dura nota ha commentato la conferma della squalifica a Romelu Lukaku dopo l'espulsione in seguito a quanto accaduto nel match di Coppa Italia con la Juventus dopo il gol segnato su rigore e in risposta ai cori razzisti provenienti dalla curva bianconera. Queste le sue parole: "

"E' preoccupante sentire che la corte d'appello nazionale della FIGC ha scelto di confermare la squalifica di Romelu Lukaku. Tutto ciò dimostra che è necessario fare di più da parte di tutti gli organi calcistici per proteggere i giocatori in campo. Questo alimenta ulteriormente la nostra voglia di cambiamento. Roc Nation non rinuncerà a questa battaglia.Continueremo a sfidare le autorità su tutti i fronti. Adesso basta".