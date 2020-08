Il primo agente di Messi: “Leo ha già la sua nuova squadra ed è l’Inter perché…”

Josep Maria Minguella non ha dubbi: la prossima squadra di Leo Messi sarà l’Inter. Il primo agente di Messi, colui che l’ha portato al Barcellona, è intervenuto alla radio Cadena Cope ed è sembrato piuttosto convinto della sua posizione.

“Per me, Messi ha già la sua nuova squadra: è l’Inter. In Italia si pagano meno tasse e per questo lì c’è Cristiano Ronaldo. Mi sembra più difficile vederlo in Inghilterra, per quanto nel City ci siano Guardiola e il suo amico Aguero”, la sentenza di Minguella.

E l’Inter, malgrado un Manchester City dato in pole, continua a sognare.