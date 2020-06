Inter-Brescia, probabili formazioni: c’è Godin, Gaglia e Barella in mezzo. A sinistra…

La vittoria in rimonta nel finale della soffertissima partita di Parma ha dato nuova linfa alle ambizioni di classifica dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, però, sono ora chiamati a confermarsi. A San Siro arriva un Brescia alla disperata ricerca di punti per continuare a credere nella salvezza. E l’allenatore nerazzurro dovrà ancora una volta fare i conti con alcune defezioni, soprattutto a centrocampo. Brozovic, infatti, recupererà al massimo per la panchina, mentre Sensi e Vecino sono nuovamente indisponibili. Dunque, scelte obbligate, con Gagliardini e Barella ad agire in mezzo in coppia come a Parma.

Conferma anche per Godin al posto dello squalificato Skriniar in difesa. A sinistra, invece, possibile rientro da titolare di Young. Ecco le probabili formazioni dell’incontro:

INTER (3-4-1-2) Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lautaro Martinez. Lukaku. All. Conte.

BRESCIA (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Dessena, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All. Diego Lopez.

(Fonte: Sky Sport)