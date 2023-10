Qatar Airways-Inter, ci siamo: nuovo sponsor subito per 1 mln. Ma si tratta come main per il 2024

Di un accordo tra l'Inter e Qatar Airways come sponsor nerazzurro si era parlato nei giorni scorsi. In attesa di capire se la collaborazione con la compagnia aerea diventerà molto più ampia, si sta per ufficializzare l'intesa. Probabilmente già a partire dalla Roma, anche se - spiega Calcio e Finanza che ritorna sulla questione - per ragione di tempistiche la presentazione potrebbe slittare di qualche giorno.

Stando allo stesso sito, la sponsorizzazione avrà un valore di poco più di un mln di euro fino a fine stagione. "Ma al netto dell’importo di questo contratto, l’unione tra le parti fa ben sperare per quello che riguarda lo sponsor di maglia, uno spazio che sarà “scoperto” nella prossima stagione", si spiega nello stesso articolo sottolineando dunque che in futuro tra le parti potrebbe ampliarsi il discorso. In questo momento l'Inter ha come sponsor di maglia Paramount + ma anche questo accordo è stato siglato fino a giugno 2024 e per questo si stanno portando avanti le prime discussioni proprio con la compagnia aerea che potrebbe ampliare la sua collaborazione con il club di via della Liberazione.