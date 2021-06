Sky – Radu vicino all’Inter, si potrebbe chiudere in settimana. Idea Raspadori se…

Di Marzio ha parlato del giocatore della Lazio: potrebbe seguire Inzaghi a Milano. E ha parlato dello scenario che porterebbe l'attaccante al club nerazzurro

Radu è sempre più vicino all'Inter e l'operazione potrebbe essere chiusa in settimana. Questo è quanto è stato riferito da Gianluca Di Marzio a Skysport. Nelle scorse ore si era parlato dell'attesa del calciatore che vorrebbe prima capire le intenzioni della Lazio per il legame con la società di Lotito.

Il giornalista ha parlato anche di Raspadori in chiave Inter. "Raspadori? Potrebbe restare al Sassuolo ma è attenzionato da Milan, Inter e club esteri. Per esempio se Lautaro andasse via dall'Inter potrebbe diventare lui l'obiettivo numero uno", queste le parole del giornalista quando gli è stato chiesto dell'attaccante neroverde.