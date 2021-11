Ranocchia: “Per traguardi importanti bisogna essere tutti pronti. Correa? Ora…”

Le parole del difensore nerazzurro ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria sull'Udinese di ieri

Andrea Ranocchia ha risposto presente alla chiamata di Simone Inzaghi. Il difensore nerazzurro si è fato trovare pronto ed ha permesso a De Vrij di rifiatare contro l'Udinese, in una gara vinta senza soffrire anche grazie alla sua prestazione senza sbavature. Questo il messaggio che il calciatore ha rivolto ai suoi compagni a fine partita: "La squadra è composta da tanti giocatori che devono farsi trovare pronti quando vengono chiamati in causa. Per arrivare a traguardi importanti servono tanti giocatori, bisogna farsi trovare pronti. Correa? Purtroppo un po' di problemi lo hanno falcidiato quando è arrivato. Ora però sta bene e io sono contento quando gli altri fanno bene".