Repubblica – Inter, Suning deve cedere il controllo entro il 2022. E lo stadio…

"Contrariamente a quanto emerso nelle ultime settimane, su un possibile divorzio tra i due club, l'ad dell'Inter Antonello ha fatto chiaramente intendere che il matrimonio con il Milan sullo stadio va avanti. Non fosse altro che il progetto del nuovo San Siro è fondamentale per il futuro del club. Entro la fine dell'anno, il gruppo Suning, socio di controllo, deve cedere il suo pacchetto azionario, secondo quanto disposto dal governo di Pechino per gli investimenti "non strategici" delle sue aziende all'estero. Un'Inter che può mostrare come biglietto da visita il progetto di uno stadio moderno e ricco di servizi, si vende meglio e in modo più conveniente".