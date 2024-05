Lautaro Martinez e il rinnovo di contratto, una telenovela che non è ancora al suo epilogo. Altro capitolo in scena questa sera, al Premio Gentleman, con il capitano nerazzurro sul palco della nota rassegna, tra i premiati per la grande cavalcata che ha portato l'Inter alla seconda stella. "Il rinnovo si fa?", gli chiedono dal palco. "Vuoi un titolo?", la risposta dell'argentino alla presentatrice, prima di puntare il dito tra la folla.