Rinnovi Inter, arrivano gli annunci: domani il turno di Marotta, Ausilio e Baccin

Accordo raggiunto per i tre dirigenti, che prolungheranno il loro contratto fino al 30 giugno 2025: conferma in arrivo

Il giorno tanto atteso dell'annuncio dei rinnovi dei contratti dei vertici dell'area sportiva dell'Inter sembra essere finalmente arrivato: nella giornata domani, con ogni probabilità, verranno annunciati i prolungamenti fino al 30 giugno 2025 dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta, del direttore sportivo Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin. L'accordo, raggiunto ormai da tempo come più volte ribadito dai diretti interessati , verrà formalizzato nelle prossime ore, per la soddisfazione di tutte le parti.

Un ulteriore passo sulla strada della continuità tecnica e societaria auspicata dalla proprietà, iniziata tempo fa con la blindatura delle colonne della squadra, da Bastoni a Lautaro e passando per Barella, in attesa di fare lo stesso con i vari Brozovic, Perisic e Handanovic. Il presidente Zhang è pronto, le firme sono in arrivo.