Sky – Rinnovo Skriniar, c’è la data del vertice con l’agente: chance e mosse Inter

L'Inter avrà presto un contatto con l'entourage di Milan Skriniar per il rinnovo di contratto del difensore: ecco le novità da Sky Sport

Alessandro Cosattini

L'Inter avrà presto un contatto con l'entourage di Milan Skriniar per il rinnovo di contratto del difensore. Lo fa sapere oggi Sky Sport, all'indomani della vittoria in Champions League contro il Barcellona. In scadenza al 30 giugno 2023, è stato corteggiato per tutta estate dal PSG e i rumors si continuano a rincorrere. Ecco la situazione.

La situazione

"Aggiornamento su Skriniar: settimana prossima al rientro dalla trasferta col Barcellona i dirigenti chiameranno l’agente per fissare l’appuntamento per il rinnovo di contratto del giocatore in scadenza nel 2023. Non sarà semplice e le mosse vanno studiate bene, da Parigi arrivano continui messaggi, ma i dirigenti devono affrontare questa pratica ora. Con Brozovic hanno trovato l’intesa, con Perisic no, su Skriniar la situazione è un po’ diversa: è molto amato, molto attaccato alla maglia, aveva impostato i discorsi pre-estate, poi l’offerta del PSG ha rimescolato tutto ed è una pratica da riaprire. Ci sarà un contatto telefonico e poi nella prima settimana senza impegni infrasettimanali le parti si potranno rivedere.

La fascia sicuramente fa piacere, idem l’affetto dei tifosi. Non ha mai fatto nulla per dimostrare di voler andare via, era anche reduce da infortunio, ma si sta riprendendo e ieri ha fatto una grande partita. L’accordo economico andrà ricercato, l’offerta del PSG ha sparigliato, la loro potenza economica ce l’ha forse solo il City. C’è questo tentativo, non sarà facile", ha detto Matteo Barzaghi in onda.

(Fonte: SS24)