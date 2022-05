Romano: “Dybala, tante voci: la verità sull’Inter. La sensazione su Pinamonti”

Operazioni in entrata, in uscita e rinnovi. Così Fabrizio Romano ha parlato delle strategie dell’Inter verso la prossima estate

Operazioni in entrata, in uscita e rinnovi. Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato delle strategie dell’Inter verso la prossima estate: “Dybala? Tante voci su questa storia. Oggi non mi risulta ci sia un’offerta del Borussia Dortmund per Paulo o comunque che sia una possibilità credibile. Dybala sta valutando altre situazioni, tra queste c’è l’Inter. La smentita di ieri non è solo di facciata, un accordo ancora non c’è. Interessamenti sì, ma non possiamo definire l’operazione in chiusura, vediamo cosa accadrà. A oggi strette di mano non ce ne sono. L’Inter è una possibilità, ma non è in chiusura.