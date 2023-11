Sacchi, ma che dici? “Inter e Juve spendono più di tutti”. Inter a +180 mln sul mercato

Le due squadre che hanno speso di più? Ma quando mai? Prendiamo in prestito le tabelle di Transfermarkt per rendere palese un'evidenza: negli ultimi 3 anni non solo l'Inter non ha speso neanche un euro che non fosse frutto delle cessioni ma ha portato in cassa ben 180 milioni di euro, cifra più alta dell'intero campionato di Serie A. Nello stesso lasso di tempo, la Juventus ha un saldo di ben -90 mln. Una forbice di 270 milioni di euro, un'enormità. Per rimettere la verità al centro del discorso: l'Inter è stata competitiva grazie alle scelte della sua dirigenza in sede di mercato e al lavoro degli staff tecnici, allenatori in primis. Mentre gli altri spendevano (legittimamente, non siamo qui per giudicare le mosse altrui), l'Inter faceva cassa. E nonostante questo, la competitività della rosa non si è mai abbassata. Altro che "club che spende più di tutti".