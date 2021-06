Sala: “Zhang mi ha detto che guiderà l’Inter per anni. Suning ha messo 400 mln e…”

Il sindaco di Milano è tornato nuovamente parlare del nuovo stadio e della chiacchierata con il presidente dell'Inter

Andrea Della Sala

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha avuto rassicurazioni dal proprietario dell'Inter, Steven Zhang, che la sua famiglia resterà alla guida dell'Inter per i prossimi anni. E questo è qualcosa di "importante, non solo per lo stadio ma per tutto il resto". Lo ha detto Sala a margine del confronto con i cittadini alla Balera dell'Ortica con il Pd Milano metropolitana, parlando dell'incontro con Zhang che ha avuto nei giorni scorsi.

"A Zhang ho fatto una domanda semplice - ha spiegato Sala - cioè lo stadio è progetto che richiederà anni, tu hai intenzione di rimanere per anni nell'Inter e controllarla? Lui mi ha detto 'per come oggi è il calcio e per l'effetto della pandemia è difficile farci soldi, per noi è stato un investimento di comunicazione e promozione e ad oggi ci abbiamo messo 400 milioni, per cui non ho intenzione di mollare adesso e garantisco che la mia famiglia rimarrà alla guida dell'Inter'".

Quindi ha concluso: "Questo per me è importante, non per lo stadio, per tutto il resto. Affidare i lavori che portano a un ripensamento di un quartiere, e San Siro è uno dei quartieri più delicati di Milano, bisogna avere certezze sulla persona con cui tratti".