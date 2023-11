Salisburgo-Inter, turnover ragionato per Inzaghi: previsti 5 cambi, riposa Mkhitaryan?

"Arnautovic c’è, a casa sua. A 44 giorni dalla lesione muscolare di Empoli, l’attaccante torna tra i convocati. Oggi pomeriggio salirà sull’aereo che porterà gli uomini di Inzaghi a Salisburgo. Lo aspetta un posto in panchina, dentro una squadra che sarà con ogni probabilità rivoluzionata rispetto a quella che ha battuto l’Atalanta". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al turnover che Inzaghi ha in mente per Salisburgo-Inter.

Il tecnico nerazzurro, infatti, sta pensando a cinque cambi, in ogni reparto. "In difesa Bastoni tornerà titolare facendo riposare De Vrij e Darmian prenderà il posto di Pavard, a sinistra Carlos Augusto darà il cambio a Dimarco, in mezzo Frattesi è candidato a partire dall’inizio: a restare fuori, stavolta, potrebbe essere Mkhitaryan. Novità anche in attacco. Da Lautaro non si prescinde, Sanchez però dopo il gol dell’andata e i buoni minuti finali di Bergamo chiede spazio. E dovrebbe ottenerlo al fianco del Toro", commenta La Rosea.