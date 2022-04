Inter, è derby per Scamacca: Marotta in vantaggio, il Milan prova il sorpasso

L'attaccante del Sassuolo è al centro di un derby di mercato tra nerazzurri e rossoneri: le mosse dei due club

L' Inter è avanti grazie ai contatti da mesi tra l'amministratore delegato Beppe Marotta e il suo corrispettivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ma il Milan fa sul serio: Maldini ha fissato con la dirigenza neroverde un appuntamento per dopo Pasqua per capire la situazione e provare a effettuare il sorpasso.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurro resta in bilico la posizione di Lautaro Martinez, che condiziona le scelte sul mercato della società: "Sino a quando non si capirà se finirà all’Atletico Madrid o nella ricca Premier League non ci sono i presupposti per affondare il colpo con il Sassuolo".