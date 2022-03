Pedullà – Scamacca piace al Milan, ma Inter in anticipo. Dipende solo dai nerazzurri

Il focus sull'attaccante del Sassuolo che piace ormai da tempo ai nerazzurri

Gianluca Scamacca è sicuramente uno degli obiettivi sui quali l'Inter si è mossa da più tempo. Il lavoro a fari spenti in viale della Liberazione ha messo il club nerazzurro in una situazione di vantaggio sulle altre pretendenti per l'attaccante del Sassuolo.

Lo conferma anche Alfredo Pedullà, tramite il suo focus per la Gazzetta dello Sport: "Su Scamacca l’Inter ha messo le freccia prima di qualsiasi rivale e diventerebbe una necessità, magari in compagnia di quel Frattesi che freme per seguire il suo amico in un top club. Che il Milan apprezzi Scamacca al punto da provarci non ci sono dubbi, ma soltanto l’Inter può decidere di farsi strappare le carte dalle mani. In caso di Scamacca ai saluti, sarebbe complicato pensare a un contemporaneo addio di Raspadori (che ha diversi pretendenti), a maggior ragione se alla fine il compratore per Berardi spuntasse con convinzione e con la cifra giusta".