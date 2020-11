Sky – Sensi, niente Atalanta. Sta lavorando con lo staff tecnico sull’infortunio ma anche su…

A Skysport si è parlato dei centrocampisti nerazzurri e in particolare anche di Stefano Sensi. Il giocatore è ancora alle prese con il suo infortunio.

Non ci sarà nella gara contro l’Atalanta, sta facendo un nuovo programma personalizzato “per togliere anche un po’ di timore al giocatore in queste fasi di recupero perché le ricadute sono tante e sono infortuni diversi. Psicologicamente è stato condizionato. Il lavoro che sta facendo con lo staff tecnico dovrebbe rimetterlo a disposizione dell’allenatore nerazzurro dopo la pausa per le Nazionali. E si spera che sia la volta buona perché possa mostrare il suo bagaglio tecnico”, ha spiegato l’inviato nerazzurro a seguito dei nerazzurri Andrea Paventi.

