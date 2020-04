Sky – Serie A, le squadre preparano i ritiri per fine aprile. I calciatori dovranno…

La Serie A potrebbe ripartire entro la fine di aprile. Secondo quanto riporta Sky Sport, è atteso a breve il nuovo decreto del Governo che dovrebbe prolungare l’estensione del lockdown fino al 3 maggio, ma prima i giocatori della Serie A potrebbero entrare nei ritiri. Si sta lavorando in maniera intensa in questa direzione, anche se al momento non ci sono certezze. I calciatori potrebbero entrare nei ritiri entro la fine di aprile, perché dovranno sostenere tanti test ed esami medici.

La prima parte dei ritiri dovrà essere dedicata esclusivamente ai test e alle visite dei calciatori perché a tutti verrà richiesta una nuova idoneità sportiva. Tutto questo potrebbe avvenire ben prima del 4 maggio in modo da far trovare pronte le squadre di Serie A per iniziare gli allenamenti veri e propri. Le visite mediche saranno lunghe. Ci vorrà qualche giorno per sottoporre tutti i calciatori di Serie A a questi test: tamponi, esami sierologici. Era attesa per domani una telefonata tra il Ministro dello Sport Spadafora e il presidente della FIGC Gabriele Gravina: in realtà la telefonata è stata anticipata a questa sera. C’è già stata: il governo del calcio e il Governo si sono parlati e nelle prossime ore ci potrebbero essere ulteriori novità. Ci sarà il decreto che svelerà altre cose legate al mondo dello sport, oltre al lockdown fino a inizio maggio per tutto il Paese.

(Sky Sport)