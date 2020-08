Inter, è fatta per Tonali. E anche Emerson si avvicina. Skriniar può portare due nuove pedine

Ieri l’Inter hanno comunicato di voler andare avanti insieme. Il lungo summit tenutosi ieri, documentato da Fcinter1908, ha anche chiarito che non ci sono possibilità di piazzare super colpi di mercato. Servirà prima vendere e poi acquistare.

“Il grande nome può arrivare solo a seguito di una cessione eccellente, e i nomi in questo caso sono facili da individuare. Skriniar e Brozovic sono i giocatori che possono avere estimatori nobili. E poi c’è sempre da capire il futuro di Lautaro Martinez, per cui il Barcellona non ha ancora perso le speranze. La strategia resta immutata rispetto al recente passato: occhio alle occasioni di mercato, con un’attenzione particolare verso i giocatori in scadenza o gli esuberi delle big. Per il resto, difficile pensare di soddisfare i desideri di Conte, che aveva messo Kanté o Ndombele in cima alla lista dei preferiti per il salto di qualità a centrocampo. Più facile arrivare a Ndombele, per due motivi. Il primo è perché il francese a Londra non ha convinto, il secondo è in virtù dell’interesse dichiarato di Mourinho per Skriniar”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.

“Al momento la liquidità non è sufficiente per ambire a grandi obiettivi. Questo non significa che il progetto verrà ridimensionato. È chiaro che serviranno un atteggiamento oculato e soprattutto idee vincenti per completare la rosa. Che intanto in settimana dovrebbe arricchirsi di uno dei migliori talenti del nostro calcio, malgrado l’inserimento del Milan. Inter e Brescia hanno infatti raggiunto l’intesa per Sandro Tonali. Affare da 35 milioni complessivi da chiudere in prestito (oneroso?) con obbligo di riscatto. Probabile pagamento dilazionato in più anni per non andare a gravare sul bilancio. Che da ieri è già più pesante, visto che l’Inter ha comunicato al Sassuolo che eserciterà l’opzione di riscatto per Stefano Sensi, che era fissata a 20 milioni. A sinistra è sempre più vicino Emerson Palmieri dal Chelsea, mentre in difesa, se esce Skriniar, c’è Kumbulla del Verona, che ha già detto sì all’Inter”, aggiunge il quotidiano.