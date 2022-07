Skriniar, in testa solo l’Inter: Inzaghi non lo molla, a breve rientro e rinnovo

Il difensore slovacco, che sta lavorando per recuperare dall'infortunio, non si vede in nessun modo lontano da Milano

Fabio Alampi

C'è solo l'Inter. In questo caso non si tratta del titolo dello storico inno nerazzurro, ma della volontà di Milan Skriniar: il difensore slovacco è da tempo al centro delle voci di mercato, tra la necessità di far cassa del club e le richieste del Paris Saint-Germain, ma al momento continua ad allenarsi duramente per recuperare dall'infortunio muscolare rimediato in Nazionale con in testa solamente l'idea di rimanere a Milano. Il rientro si avvicina, come scrive il Corriere dello Sport:

"Skriniar ha una gran voglia di normalità. Che per lui significa una cosa semplice: indossare una maglia nerazzurra da titolare. Magari non succederà sabato a Cesena contro il Lione, quando dovrebbe comunque essere tra i convocati, ma quasi certamente sabato 6 agosto a Pescara per la sfida al Villarreal che è anche l'ultimo collaudo prima dell'esordio in campionato del 13 agosto a Lecce. Il numero 37 non si vede lontano da Milano anche se, inutile nasconderlo, l'interessamento forte del Paris Saint Germain e una trattativa che sembrava destinata a una rapida fumata bianca lo hanno un po' turbato. La sua volontà era ed è quella di restare, sia perché a Milano sta bene sia perché la dirigenza gli aveva promesso (e intende mantenere la parola data) un rinnovo del contratto a una cifra superiore ai 5 milioni netti più bonus a stagione".

Inzaghi e tifosi fanno muro

"Zhang deve inoltre fare i conti con la volontà di Inzaghi che è un allenatore molto aziendalista, ma che, al tempo stesso, adesso non accetta di perdere né Skriniar né Dumfries. Spieghiamo bene: Simone era ed è consapevole delle necessità economico-finanziarie del club e per far partire lo slovacco aveva chiesto un sostituto all'altezza ovvero Bremer, finito alla Juventus. Ora pretende che Milan rimanga, altrimenti ritiene che sarà complicato pensare di lottare per lo scudetto. Facile immaginare che un addio del difensore ex Samp lo renderebbe piuttosto inquieto, anche se pure lui sa che di fronte a certe cifre (diciamo intorno ai 75-80 milioni: la valutazione data dal Bayern a De Ligt) dire di no è complicato. In caso di addio di Skriniar ci sarebbe da tranquillizzare pure i tifosi".