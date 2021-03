Sky – Conte e l’Inter, futuro insieme? Conviene a tutti: gli scenari

A Skysport si è parlato del tecnico nerazzurro e del suo futuro sulla panchina interista. Al momento però ha in testa solo il suo obiettivo

Il futuro di Conte quale sarà? Ne hanno parlato a Skysport e hanno sottolineato come per il momento l'allenatore nerazzurro sia concentratissimo soprattutto sul finale di campionato. Matteo Barzaghi ha sottolineato: "Per dirlo con parole sue, il suo futuro è da qui a giugno".

Perché qualsiasi altro argomento al di fuori dell'importanza di vincere ogni singola partita può distrarre l'ambiente dal suo unico obiettivo. "L'allenatore, come tutti, è legato ai risultati. Con qualcosa in mano sarebbe difficile che il club decida di dire addio a Conte e anche per lui sarebbe difficile uscire da quel contratto con lo scudetto in tasca. Bisogna calcolare anche il valore del contratto che il tecnico ha firmato in epoca pre-covid. Il suo è un ingaggio importante. Al momento converrebbe a tutti continuare insieme fino alla fine del contratto".