Sky – Lukaku in parte col gruppo ma molto difficile che vada a Firenze perché…

Romelu Lukaku è tornato oggi parzialmente in gruppo. Il centravanti belga, come testimoniato in mattinata da Fcinter1908, ha svolto la parte atletica con la squadra ma, come confermato da Sky Sport, si è staccato durante la parte tattica per proseguire il lavoro personalizzato.

Nella giornata di domani, Lukaku si allenerà ancora con la squadra ma "molto difficilmente sarà convocato per Fiorentina-Inter", certifica Andrea Paventi. Inzaghi dovrebbe decidere, alla vigilia di appuntamenti ravvicinati e importanti, di convocare un giocatore con un solo allenamento completo in gruppo e assente da due mesi. L'esperienza, continua Paventi, fa pensare che serva qualche allenamento in più e che Lukaku potrebbe rientrare contro il Viktoria Plzen.