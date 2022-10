Riparte il solito circo anti-Inter: come mai nessuno parla del fallo di Jovic su De Vrij?

I rapporti tesissimi tra le due società trasformano ogni sfida del Franchi in una bagarre. Ieri, altro circo vergognoso su media e social

Redazione1908

Fiorentina-Inter non è mai una partita tranquilla. I rapporti tesissimi tra le due società trasformano ogni sfida del Franchi in una bagarre. E anche ieri sera non è stato diverso dalle ultime uscite, con annesse polemiche post partita.

Contestato, soprattutto, il mancato cartellino rosso per Federico Dimarco. Un'espulsione che c'era, per l'intervento scomposto e pericoloso del giocatore nerazzurro. Poi si è fatto il consueto circo mediatico e social sul presunto fallo di Dzeko su Milenkovic in occasione del 3-4. Poco prima, però, c'è stato un nettissimo fallo di Jovic su De Vrij in occasione del pareggio della Fiorentina.

Due situazioni molto simili, valutate con lo stesso metro: non c'è niente, via e giocare. Ma in un caso, ecco il circo mediatico nauseante di certi media e certi social. L'altro caso? L'avete mai sentito nominare da ieri sera. Eppure è identico, anzi è decisamente più fallo il primo del secondo. Ma intanto l'Inter passa a Firenze e le chiacchiere le porta via il vento.