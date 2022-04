Spezia-Inter, le probabili formazioni: Darmian-Gosens in fascia, Correa-Lautaro in attacco

Vincere e mettere ulteriore pressione al Milan, con la consapevolezza che il destino è tutto nelle proprie mani

Inzaghi è pronto a cambiare qualcosa: in difesa, al posto di de Vrij, non al meglio dopo la gara contro la squadra di Tudor, giocherà D'Ambrosio, che agirà sul centro-destra con il conseguente spostamento di Skriniar al centro. Cambi anche sulle fasce, dove, se a destra Darmian prenderà inizialmente il posto di Dumfries, a sinistra si assisterà all'esordio da titolare con la maglia dell'Inter di Robin Gosens. In attacco, infine, torna Lautaro Martinez dopo la squalifica. Accanto a lui conferma per Correa, con Dzeko in panchina.