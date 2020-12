Stadio, Inter e Milan hanno (quasi) scelto Populous: tempi e cifre, ricavi boom da 131 milioni

Milan e Inter hanno presentato nei giorni scorsi al Comune il dossier del nuovo stadio ripensato in base alle richieste avanzate dal Consiglio comunale. Ma quale dei due progetti, alla fine, sarà scelto dai due club come progetto finale per la costruzione del nuovo stadio.

Come già riferì lo scorso anno Fcinter1908, il progetto nettamente favorito è quello di Populous, in vantaggio sull’impianto disegnato dal consorzio Manica, Cmr e Sportium. Oggi, la conferma del Corriere della Sera.

“La bilancia, secondo i bene informati, dà ormai per scontata la vittoria di Populous. Uno stadio di circa 60mila posti che secondo i progettisti statunitensi è un omaggio al Duomo (tanto da meritarsi il soprannome di «Cattedrale») e alla Galleria. Il progetto prevede vetri e «guglie» per ricordare il Duomo: un parallelepipedo coperto di vetro che, anche grazie a un gioco di luci, ricorda la cattedrale meneghina, legando la storia di Milano al nuovo stadio. L’impianto si colorerà di rosso o di blu in base al fatto che giochino Milan o Inter, con spalti avvicinati al campo. Ma prima di affidare ufficialmente l’incarico di stendere il progetto definitivo del nuovo impianto, i due club vogliono essere sicuri, prima di tutto, della conclusione positiva dell’iter che dovrebbe portare alla dichiarazione di pubblico interesse da parte della giunta e, in seconda battuta, dei più che possibili ricorsi da parte di associazioni, comitati dei cittadini e partiti politici”.

